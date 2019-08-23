Прикордонники поінформували, скільки росіян не впустили до України

У Державній прикордонній службі України повідомили, скільки громадян Росії не допустили до в’їзду в Україну протягом нинішнього року.

Як сказав речник ДПСУ Андрій Демченко агентству «Інтерфакс-Україна», від початку року в Україну не пропустили 5 тисяч 662 громадян Росії.

За його словами, основними причинами відмов була неможливість підтвердити мету поїздки, перевищення терміну перебування в Україні під час останнього візиту, а також відвідування окупованих територій України.

При цьому речник додав, що загалом за цей час було відмовлено у в’їзді 15 тисячам 600 громадян іноземних держав.

Через гібридну агресію Росії проти України Київ кілька разів запроваджував, послаблював і знову запроваджував різні обмеження на в’їзд для російських громадян. У першу чергу вони стосувалися осіб чоловічої статі віком від 16 до 60 років (але не тільки), які мали довести мету приїзду до України. Також росіяни й інші іноземці мають не бути порушниками законодавства України, зокрема про порядок в’їзду іноземців на окуповані території Криму і частини Донбасу чи про правила перебування на території України.