У день виборів до України не пропустили 87 іноземців – ДПСУ

У день виборів президента до України не пропустили 87 іноземців, повідомив голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал.

«У день виборів ДПСУ працювала в поселеному режимі спільно з колегами. Практично за добу оформлено 100 адміністративних та 4 кримінальних проваджень за незаконне пересікання кордону, затримано 6 осіб. Обґрунтовано відмовлено в пропуску 87 іноземцям. Виявлено 25 одиниць зброї. До роботи залучалось 7000 прикордонників», – сказав Цигикал під час наради МВС.

31 березня відбувся перший тур виборів президента України. Явка склала 62,8%. Центральна виборча комісія наразі опрацювала понад 99% протоколів. Актор та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко виходять до другого туру.