На тлі навчань Dragon-24 міністр оборони Польщі звернувся до співгромадян із «серйозним проханням»

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш звернувся до співгромадян з «серйозним проханням».

Як повідомляють ЗМІ, у своєму зверненні міністр закликав поляків «не ділитись інформацією, що стосується руху військ, які пересуваються польськими дорогами».



Йдеться про найбільші цьогорічні навчання сухопутних військ Dragon-24, що розпочались у Польщі за участі 20 тисяч військовослужбовців країн – членів НАТО.

У зв’язку з тим, що ситуація в Європі і світі є «екстремально серйозною», польський міністр закликав громадян, суспільство, щоб воно «дуже серйозно сприйняло факт, що польське військо і транспорт Збройних сил, а також союзних країн (країн - членів НАТО – ред.) пересуваються дорогами». Владислав Косіняк-Камиш попросив поляків «бути гостинними, але насамперед бути стриманими щодо надання інформації про пересування війська».



Міністр висловив «серйозне прохання» до співгромадян, а саме не фотографувати, не публікувати у соцмережах, не інформувати про подробиці навчання чи кількість війська.

«Давайте не полегшувати життя тим, хто є нашими ворогами. Давайте не полегшувати життя тим, хто хоче будь-якою ціною отримати інформацію», закликав міністр оборони Польщі. При цьому він наголосив, що саме таким є «ключовий підхід для збереження оборонної готовності країни і підтримки польського війська і союзників».

Наприкінці лютого у Польщі розпочалися найбільші у 2024 році в Європі навчання сухопутних військ Dragon-24, у яких беруть участь 20 тисяч військовослужбовців з різних країн Альянсу. Польські навчання Dragon-24 відбуваються в межах військових маневрів НАТО Steadfast Defender-24, які є найбільшими навчаннями Альянсу від завершення Холодної війни.