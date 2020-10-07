До одеського порту зайшов британський есмінець-рекордсмен у боротьбі із наркотрафіком

В Одесу зайшов ракетний есмінець королівського флоту Великої Британії «Dragon» (D35). Візит корабля триватиме з 7 по 12 жовтня, повідомляє cлужба зв’язків з громадськістю командування ВМСУ.

Крім протокольної зустрічі, у планах британських і українських військових спільні корабельні тренування на бору британського есмінця і проведення спільного тренування в морі типу «PASSEX» – тактичне маневрування. Мета таких тренувань – забезпечення і підвищення взаємосумісності і відпрацювання взаємодії в бойових умовах або для виконання гуманітарних завдань.

Есмінець військово-морського флоту Великої Британії «Dragon» був спущений на воду у 2010 році, а у 2012 увійшов до складу флоту. Це єдиний корабель королівського флоту, на кожній стороні корпусу якого розміщене класичне зображення дракона «Y Ddraig Goch» – національного символу Уельсу.

«Dragon» – есмінець протиповітряного захисту. Він озброєний керованими ракетами Aster типу «земля-повітря» і протикорабельними ракетами типу «Harpoon», гарматами, кулеметами і системою протиракетного захисту Sea Viper. Також есмінець несе на борту 1-2 вертольоти, які мають знаходити та знищувати субмарини противника. Це один з шести таких есмінців у складі британського флоту.

З 2012 до 2020 року корабель виконував бойові завдання в Атлантичному океані, на Близькому Сході і Перській затоці. Зокрема, щонайменш сім разів команда зупиняла та захоплювала вантажі наркотиків в Аравійському морі. За офіційними даними, з вересня 2018 року по березень 2019 «Dragon» перехопив 18 тонн наркотиків – більш ніж будь-який інший корабель королівського флоту на Близькому Сході за такий період.