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14 Січень 2019, Київ 10:47
Новини | Міжнародні

Космічний корабель Dragon успішно повернувся на Землю після подорожі до МКС

Dragon успішно приводнився

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Вантажний космічний корабель Dragon американської компанії Spacex відстикувався від міжнародної космічної станції та повернувся на Землю.

«Dragon вдало приводнився, виконавши четверту місію SpaceX з поповнення запасів на Міжнародній космічній станції», – зазначили у SpaceX.

Шлях космічної вантажівки від МКС на Землю тривав близько шести годин.

Dragon пристикувався до МКС у грудні, доставивши на станцію 2,5 тонни вантажів.

Dragon – наразі єдиний у світі вантажний космічний корабель, призначений для багаторазового використання. У січні SpaceX планує провести тестовий безпілотний політ нового корабля Crew Dragon. В майбутньому він має забезпечити доставку екіпажів на МКС. Зараз членів місій на станцію доправляють з Байконуру російськими кораблями «Союз».

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