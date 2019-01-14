Космічний корабель Dragon успішно повернувся на Землю після подорожі до МКС

Вантажний космічний корабель Dragon американської компанії Spacex відстикувався від міжнародної космічної станції та повернувся на Землю.

«Dragon вдало приводнився, виконавши четверту місію SpaceX з поповнення запасів на Міжнародній космічній станції», – зазначили у SpaceX.

Шлях космічної вантажівки від МКС на Землю тривав близько шести годин.

Dragon пристикувався до МКС у грудні, доставивши на станцію 2,5 тонни вантажів.

Dragon – наразі єдиний у світі вантажний космічний корабель, призначений для багаторазового використання. У січні SpaceX планує провести тестовий безпілотний політ нового корабля Crew Dragon. В майбутньому він має забезпечити доставку екіпажів на МКС. Зараз членів місій на станцію доправляють з Байконуру російськими кораблями «Союз».