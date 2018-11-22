Призначено дату тестового безпілотного запуску нового Dragon до МКС

Перший демонстративній безпілотний політ нового космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX до Міжнародної космічної станції відбудеться 7 січня наступного року. Про це повідомили у NASA.

Перший запуск корабля з екіпажем заплановано на червень.

SpaceX наразі забезпечує доставку вантажів на МКС космічним вантажним кораблем Dragon.

Crew Dragon розробили спеціально для доправлення на станцію членів експедицій.

У місії NASA з пілотованих польотів до МКС також бере участь Boeing. Запуски пілотованого транспортного космічного корабля CST-100 Starliner без екіпажу та з ним планують провести у березні та серпні 2019 року відповідно.

Зараз екіпажі на МКС доправляє лише «Роскосмос» кораблями «Союз» з космодрому «Байконур» (Казахстан).​