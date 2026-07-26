У мережі з’явилось повідомлення від імені Драпатого: у Генштабі відреагували

У неділю, 26 липня, у мережі з’явилось повідомлення від імені головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого про нібито «початок аудиту» в Збройних силах, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У заяві йшлося про те, що Драпатий нібито розпочав аудит у ЗСУ, щоб «чесно оцінити реальний стан справ у кожній військовій частині».

«Недоторканних» не буде. Якщо будуть виявлені порушення, службова недбалість чи зловживання – відповідальність нестимуть усі», – йшлося у повідомленні від імені головкома ЗСУ.

Однак виявилося, що цей акаунт є фейковим. У списку офіційних акаунтів Драпатого у соцмережах його немає.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 21 липня повідомив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий. За словами Зеленського, Михайло Драпатий, в.о.міністра оборони Євгеній Хмара й інші командири «мають підготувати та представити на затвердження оновлену стратегію нашої оборони, кроки на продовження реформи корпусної системи, виконання тих запитів бойових командирів на постачання зброї».