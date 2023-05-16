Суд у Німеччині виніс вирок у справі про крадіжку скарбів «Зелених склепінь»

Суд у Німеччині 16 травня визнав п’ятьох членів злочинної групи винними у викраденні безцінних коштовностей 18-го століття з музею в Дрездені і засудив їх на терміни від 4,4 до понад шести років позбавлення волі.

Пограбування скарбниці, розташованої у палацовому комплексі Цвінгер у Дрездені, сталося у листопаді 2019 року. Усього за кілька хвилин із вітрин «Зелених склепінь» викрали численні історичні експонати з колекції саксонських курфюрстів. Загалом – 21 предмет.

Загальна оцінна вартість викрадених предметів становила понад 113 мільйонів євро. Лише частину награбованого вдалося повернути.

Процес розпочався у січні 2022 року. 16 травня суд визнав винними п’ятьох осіб віком від 26 до 29 років. Обвинувачених заарештували під час слідчих дій у Берліні через кілька місяців після пограбування.