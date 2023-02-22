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Генштаб ЗСУ повідомляє про виявлення двох російських ДРГ на Харківщині

Російські ДРГ виявили біля прикордонної Бологівки та Фиголівки Куп’янського району

На Харківщині українські військові виявили дві російські диверсійно-розвідувальні групи, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«В районі Бологівки (прикордонне село у Куп’янському районі – ред. ) було виявлено ворожу диверсійно-розвідувальну групу. В результаті вогневого впливу підрозділів Сил оборони противник відійшов на територію РФ», – йдеться у повідомленні

Також російська диверсійно-розвідувальна група намагалася проникнути в районі Фиголівки, додають у штабі.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов 8 лютого заявив, що поновлення російського наступу може передбачати спроби атакувати Харківську або Запорізьку область.

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