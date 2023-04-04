Вночі ЗСУ знищили 14 «шахедів», запущених військами РФ. Є влучання на Одещині

Уночі 4 квітня російські війська атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва«Shahed-136/131, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

«Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних БпЛА, імовірно з району східного узбережжя Азовського моря. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 14 «шахедів», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, є влучання на Одещині.

«Влучанням по одному з підприємств на Одещині спричинено пожежу, яку до ранку рятувальникам вдалося ліквідувати. Попередньо, без людських втрат», – повідомив Братчук.

У ніч на вівторок армія РФ почала запускати ударні дрони по півдню України. Користувачі у мережі писали про гучні звуки вибухів в Одесі. Повідомлялося, що працює українська ППО.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.