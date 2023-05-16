Дрони від Британії не будуть на озброєнні Повітряних сил ЗСУ – Ігнат

Далекобійні ударні дрони, які Велика Британія має надати Україні, не будуть на озброєнні Повітряних сил ЗСУ, повідомив речник командування Юрій Ігнат.



«Ці безпілотники будуть на озброєнні не Повітряних сил, а інших Сил оборони. Це баражуючі боєприпаси, які можуть летіти на понад 200 км, їх будуть застосовувати, мабуть, різні підрозділи Сил оборони. Це тип озброєння який буде безумовно все більше застосовуватися. Тому що, якщо порівнювати з крилатими ракетами чи іншими типами озброєння, це дешевий тип боєприпасів. Але, як бачимо, не менш ефективний – влучання одного БПЛА точно в ціль призводить до серйозних наслідків», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що і сфера виробництва БПЛА, і засобів протидії їм «набиратимуть обертів».

«На жаль, ворог у цьому напрямку також робить певні кроки. І те, що нам партнери допомагають із цими, – дуже добре», – додав він.

15 травня уряд Великої Британії заявив, що Лондон надішле в Україну сотні нових ударних безпілотників з радіусом дії понад 200 кілометрів, а також сотні ракет протиповітряної оборони. Це озброєння, як очікується, буде доставлено протягом найближчих місяців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 11 травня підтвердив надання Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

Storm Shadow – це малопомітна крилата ракета з дальністю дії – близько 250 кілометрів. Як вказує CNN, це трохи менше за дальність армійських тактичних ракетних систем «земля-земля» (ATACMS) американського виробництва, про які Україна давно просила.

Storm Shadow має радіус дії, необхідний, щоб завдати глибоких ударів по контрольованій Росією території на сході України.