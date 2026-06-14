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Новини | Події

Армія РФ запустила по Україні 98 дронів, влучання на семи локаціях – Повітряні сили

Кулемет для збиття російських дронів приватної компанії Carmine Sky, локація не розкрита, квітень 2026 року
Кулемет для збиття російських дронів приватної компанії Carmine Sky, локація не розкрита, квітень 2026 року

У ніч проти 14 червня російські військові атакували територію Україну 98 ударними дронами, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

За даними військових, сили РФ атакували безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), «Гербера», «Італмас», та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Гвардійське – окупований Крим.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий безпілотник типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрон інших типів на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовано влучання 7 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.


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