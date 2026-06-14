Армія РФ запустила по Україні 98 дронів, влучання на семи локаціях – Повітряні сили

У ніч проти 14 червня російські військові атакували територію Україну 98 ударними дронами, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

За даними військових, сили РФ атакували безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), «Гербера», «Італмас», та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Гвардійське – окупований Крим.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий безпілотник типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрон інших типів на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовано влучання 7 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



