Тарнавський: на Таврійському напрямку війська РФ активізували застосування БПЛА, були скиди з хімречовиною

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що на Таврійському напрямку російські війська активізували застосування дронів різних типів.

За його словами, минулої доби українські військові «нейтралізували або знищили» 224 безпілотні літальні апарати – найбільше цього тижня. Крім того, він повідомив, що 8 лютого противник зробив шість скидів із БПЛА боєприпасів із хлорпікрином.

«За добу 8 лютого росіяни здійснили 6 скидів із БПЛА боєприпасів із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії хлорпікрин (імовірно, гранати К-51). Досі протягом тижня було зафіксовано близько десятка ворожих спроб атакувати отруйними речовинами», – написав він у телеграмі.

Це не перший випадок застосування російськими військами боєприпасів з хімічною речовиною. Станом на січень 2024 року, за даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку широкомасштабного вторгнення застосувала хімічну зброю в Україні щонайменше 626 разів. У повідомленні зазначається, що динаміка хімічних атак зростає – вже у січні було зафіксовано 51 випадок.

Наприкінці грудня минулого року один із випадків підтвердили в американському Інституті вивчення війни (ISW). Аналітики звернули увагу на 810-ту бригаду морської піхоти ЧФ РФ, що «навмисно використовує хімічну зброю проти українських військ, що є очевидним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія».