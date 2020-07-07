Дружину проукраїнського активіста з Криму Олега Софяника вдруге не випустили з півострова

Дружину проукраїнського активіста з Криму Олега Софяника, який раныше переїхав на материкову частину України, разом із півторарічним сином удруге не випустили з окупованого Росією півострова. Про це Радіо Свобода розповів сам Олег Софяник.

Як він повідомив, дружина з сином хотіли вїхали на материкову Україну через КПП «Чонгар». На адмінкордоні кордоні щодо Анжеліки та сина співробітники ФСБ застосовували методи психологічного тиску, розповів Софяник.

«Вона показала російські документи, не повинно було бути ніяких проблем. Зараз виїзд із Криму тільки за російськими документами, якщо показують люди український паспорт, за це може бути штраф – 2–5 тисяч рублів. Тому дружина показала російський паспорт. Співробітники ФСБ завели її в будку, кричали, погрожували, розпитували про мене, про мої антиросійські дописи тощо й заборонили виїздити. Тепер дружина налякана, просить, щоб я забрав їх із сином, але мені в’їзд до Криму закритий, мене одразу ж там або арештують, або зачинять у психушці», – сказав Олег Софяник.

Він називає це тиском ФСБ на нього і його родину.

Раніше дисидент і проукраїнський активіст, плавець-марафонець Олег Софяник, який нещодавно залишив Крим й оселився на Дніпропетровщині, заявив про фабрикування російською владою окупованого півострова справи проти його дружини Анжеліки Софяник, яка залишилася в Криму. 19 червня його дружину й сина, які хотіли залишити Крим і перебратись до нього, не пропустили на адмінкордоні, пославшись на проблеми з документами. Пізніше, як розповів Олег Софяник, стало відомо, що в Криму проти його дружини відкрито кримінальне провадження через нібито крадіжку.

Сам він зміг залишити Крим тільки з третьої спроби: у квітні 2020 року його двічі не випустили з півострова з надуманих причин, а в червні випустили, пояснивши, що його повернення «небажане».