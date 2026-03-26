Поліська бригада ДШВ повідомила про взяття під контроль Березового на Дніпропетровщині

Десантно-штурмові війська звільнили село в Дніпропетровській області, повідомляє командування 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових Збройних сил 26 березня.

За повідомленням, підрозділи угруповання ДШВ «взяли під контроль населений пункт Березове Дніпропетровської області».

«Крок за кроком десантники вибивають російських окупантів з української землі», – прокоментували військові.

5 березня проєкт DeepState повідомив, що тривають бої за село Березове, а також ідуть активні пошуково-ударні роботи по відтинку Калинівське–Новомиколаївка–Новогригорівка–Красногірське–Першотравневе–Рибне–Солодке.

10 березня начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко повідомив, що в ході контатакуючих дій Сил оборони України в Дніпропетровській області звільнено майже всю територію, яка перебувала під російським контролем.



