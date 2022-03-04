У Бородянці під завалами можуть перебувати близько 100 людей – ДСНС

Під завалами будинків у Бородянці на Київщині можуть перебувати близько 100 людей, їхня доля наразі невідома, повідомила Радіо Свобода речниця управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

За її словами, доступу до них рятувальники наразі не мають.

Речниця уточнила, що 3 березня група рятувальників ДСНС виїжджала в Бородянку і була обстріляна.

Під час вторгнення РФ ударами російської авіації в Бородянці були зруйновані декілька житлових будинків. Після нальотів містом спробувала пройти техніка Росії, але вона була розбита ЗСУ.