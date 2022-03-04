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У Бородянці під завалами можуть перебувати близько 100 людей – ДСНС

Знищені російськими ударами будинки в Бородянці, Київської області, 3 березня 2022 року

Під завалами будинків у Бородянці на Київщині можуть перебувати близько 100 людей, їхня доля наразі невідома, повідомила Радіо Свобода речниця управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

За її словами, доступу до них рятувальники наразі не мають.

Речниця уточнила, що 3 березня група рятувальників ДСНС виїжджала в Бородянку і була обстріляна.

Під час вторгнення РФ ударами російської авіації в Бородянці були зруйновані декілька житлових будинків. Після нальотів містом спробувала пройти техніка Росії, але вона була розбита ЗСУ.

Знищена російськими військами Бородянка: відео з дрону
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Знищена російськими військами Бородянка: відео з дрону

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