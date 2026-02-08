У ДСНС розповіли,скільки людей загинуло від отруєння чадним газом за вихідні

Через отруєння чадним газом протягом 7-8 лютого в Україні загинуло чотири людини, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Лише за неповні дві доби 7-8 лютого «тихий вбивця» спричинив 9 трагічних випадків по всій країні. Серед постраждалих цілі родини із зовсім маленькими дітками», – кажуть рятувальники.

За даними відомства, трагедії, які охопили вісім областей, сталися переважно у сільській місцевості.

Зокрема, 8 лютого у с. Жуківці на Київщині через порушення правил використання генератора постраждали чотири людини. Серед них діти 2024 та 2025 років народження. Від несправності пічного та газового опалення на Тернопільщині та у Вінниці загинули четверо людей (по двоє у кожному регіоні).

«Основні причини – неправильне використання альтернативних джерел енергії та опалення», – пояснили в ДСНС.

Рятувальники уточнили, що найпоширеніша причина отруєнь цими днями – робота генераторів (п’ять випадків). Люди продовжують ставити їх надто близько до вікон або навіть у приміщеннях.

У поліції наголошують, що чадний газ немає запаху та кольору, але надзвичайно небезпечний – отруєння може статися за лічені хвилини. Генератори та паливо повинні використовуватися тільки на відкритому повітрі.

Про загрози для життя та здоров’я через неправильне використання генераторів повідомлялося неодноразово. Наприклад, на Одещині троє дітей отруїлися чадним газом через неправильно встановлений генератор у будинку. Це сталося у січні 2024 року.