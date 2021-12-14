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В Україні знеструмлений 241 населений пункт – ДСНС

Станом на 7:00 14 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач знеструмлено 241 населений пункт у чотирьох областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Як і 13 грудня, найбільше відключень електрики сталося у Львівській області – 173. Ще 42 населених пункти залишаються без світла на Прикарпатті, 15 – на Рівненщині, 11 – на Сумщині.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, вказують рятувальники.

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