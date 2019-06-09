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09 Червень 2019, Київ 11:07
Новини | Події

ДСНС попереджає про грози та підвищення рівня води

За прогнозом рятувальників, дощі з грозами пройдуть в усіх областях України

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9 червня по всій території України пройдуть дощі з грозами, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій на основі даних Укргідрометцентру.

«На більшій частині території країни грози, на Правобережжі подекуди град, місцями пориви вітру та шквали 15-20 метрів на секунду», – йдеться в повідомленні рятувальників.

Служба також прогнозує ймовірне підвищення рівня води у притоках Дністра Вінницької, Тернопільської та Хмельницької областей. За даними відомства, вода може піднятися на 0,2-0,8 метра порівняно з рівнем вранці 8 червня.

«Мiсцями можливий вихiд води на заплаву, при сильних зливах можливе формування значного мiсцевого стоку», – попереджають у відомстві.

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