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19 Жовтень 2018, Київ 10:29
Новини | Події

ДСНС: довкола складу біля Ічні вилучено понад 5,5 тисяч вибухонебезпечних предметів

Наслідки вибухів на військових складах на Чернігівщині

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Станом на ранок п’ятниці, 19 жовтня, на прилеглій до арсеналу під Ічнею території вилучено вже 5653 вибухонебезпечних предметів. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, перевірено та очищено від боєприпасів усі 39 населених пунктів, розташованих навколо арсеналу. «Очищено 34 із 80 ділянок розмінування, 16-ти кілометрову зону забруднення зменшено до 10-ти кілометрової», – поінформували в ДСНС.

Вибухи й пожежі на військових складах біля Ічні Чернігівської області почалися в ніч на 9 жовтня.

У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану). Згодом головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що відкрите ще одне провадження – за статтею про диверсію.

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