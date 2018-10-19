ДСНС: довкола складу біля Ічні вилучено понад 5,5 тисяч вибухонебезпечних предметів

Станом на ранок п’ятниці, 19 жовтня, на прилеглій до арсеналу під Ічнею території вилучено вже 5653 вибухонебезпечних предметів. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, перевірено та очищено від боєприпасів усі 39 населених пунктів, розташованих навколо арсеналу. «Очищено 34 із 80 ділянок розмінування, 16-ти кілометрову зону забруднення зменшено до 10-ти кілометрової», – поінформували в ДСНС.

Вибухи й пожежі на військових складах біля Ічні Чернігівської області почалися в ніч на 9 жовтня.

У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану). Згодом головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що відкрите ще одне провадження – за статтею про диверсію.