ДСНС попереджає про погіршення погодних умов на Лівобережжі та в Карпатах

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в низці регіонів.

«8 травня на Лівобережжі місцями грози, вдень у східній частині подекуди шквали 15-20 м/с. Вночі 8-9 травня у західних областях заморозки на поверхні грунту 0-3 градуси. В Карпатах сильні заморозки у повітрі 0-3 градуси», – розповіли рятувальники.

Укргідрометцентр прогнозує невеликі дощі з грозами у всіх областях Лівобережжя та на Одещині, Миколаївщині й Херсонщині. У більшості областей Правобережжя та в Києві очікується мінлива хмарність.