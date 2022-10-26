На Харківщині машина ДСНС знову наїхала на міну, є постраждалі – ОВА

На Харківщині машина ДСНС наїхала на міну, внаслідок цього загинула одна людина, ще п'ятеро поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, стан 3 з 5 поранених медики оцінюють як тяжкий.



«Сьогодні в Ізюмському районі на ворожу міну, попередньо протитанкову, наїхав автомобіль піротехніків ДСНС. На жаль, 1 людина загинула, 5 – отримали поранення.Усі поранені госпіталізовані та отримують усю необхідну медичну допомогу. Стан 3 поранених медики оцінюють як тяжкий, 2 постраждалих мають поранення середнього ступеню тяжкості», – написав він у телеграмі.

Олег Синєгубов знову заявив про дуже високу мінну небезпеку в області. Він закликав людей не відвідувати ліси, лісосмуги та поля, а також не ходити узбіччями доріг.



19 жовтня як повідомлялося, в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС – тоді загинули дві людини, ще четверо зазнали поранень.