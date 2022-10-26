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На Харківщині машина ДСНС знову наїхала на міну, є постраждалі – ОВА

Минулого тижня в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС, тоді загинули дві людини

На Харківщині машина ДСНС наїхала на міну, внаслідок цього загинула одна людина, ще п'ятеро поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, стан 3 з 5 поранених медики оцінюють як тяжкий.

«Сьогодні в Ізюмському районі на ворожу міну, попередньо протитанкову, наїхав автомобіль піротехніків ДСНС. На жаль, 1 людина загинула, 5 – отримали поранення.Усі поранені госпіталізовані та отримують усю необхідну медичну допомогу. Стан 3 поранених медики оцінюють як тяжкий, 2 постраждалих мають поранення середнього ступеню тяжкості», – написав він у телеграмі.

Олег Синєгубов знову заявив про дуже високу мінну небезпеку в області. Він закликав людей не відвідувати ліси, лісосмуги та поля, а також не ходити узбіччями доріг.

19 жовтня як повідомлялося, в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС – тоді загинули дві людини, ще четверо зазнали поранень.

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