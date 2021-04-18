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18 квітня 2021, Київ 13:29
Новини | Суспільство

Рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин у Карпатах

Помірний рівень небезпеки 18 квітня очікуєтсья в Івано-Франківській, Закарпатській та Львівській областях

Сніголавинна небезпека в українських Карпатах зберігається попереджають у ДСНС.

«Помірна сніголавинна небезпека (другий рівень) зберігається 18 квітня на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей та у середньогiр'ї Львівської області», – йдеться в повідомленні.

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За прогнозом ДСНС, загроза лавин на Івано-Франківщині може зрости в понеділок.

«19 квітня, у зв’язку з відлигою, у високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (третій рівень)», – заявляє служба.

Напередодні ДСНС попередила про заморозки 18 квітня.

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