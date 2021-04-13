Понад чверть наявних захисних споруд в Україні не готова до використання – ДСНС

У Державній службі з надзвичайних ситуацій на запит Радіо Свобода повідомили, скільки в Україні захисних споруд і в якому вони стані.

За даними служби, станом на 1 квітня 2021 року в загальнодержавному електронному обліку захисних споруд, який веде ДСНС, перебуває загалом 21 120 захисних споруд, з них 5 716 сховищ та 15 404 протирадіаційних укриттів. Вони перебувають на балансах суб’єктів господарювання різних форм власності, зокрема:

27,7% захисних споруд належать державі

45,8 % у комунальній власності

26,5 % – у приватній

Як утонюють у відомстві, стан готовності таких споруд оцінюють балансоутримувачі щороку.

«За результатами оцінювання стану готовності захисних споруд до використання за призначенням, проведеного у 2020 році, 11 % захисних споруд визнано готовими, 63 % – обмежено готовими та 26 % –не готовими», – йдеться у листі.

Як пояснюють у ДСНС, більшість наявних укриттів будувалася за часів СРСР і призначалися для укриття «персоналу найбільш важливих об’єктів національної економіки».

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«На сьогодні з урахуванням їх місткості, стану готовності та розташування на місцевості, у зазначених захисних спорудах на випадок виникнення надзвичайних ситуацій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування планується до укриття близько 10 % населення України. Інша частина населення відповідно до вимог статті 32 Кодексу цивільного захисту України плануються до укриття в інших спорудах фонду захисних споруд, зокрема у спорудах подвійного призначення та найпростіших укриттях», – повідомляє відомство.

ДСНС, її територіальні органи, а також органи центральні та місцеві органи виконачої влади відповідають за оприлюднення інформації про фонд захисних споруд. Інформація про них має бути розміщена на офіційних сайтах органів ДСНС, місцевої влади та місцевого самоврядування.