У Харкові шість дітей провалилися під кригу, двоє з них загинули – ДСНС

У Шевченківському районі Харкова шість дітей провалилися під кригу, двоє з них загинули, повідомила 12 березня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Трагічна подія сталася сьогодні: під кригу провалилися шість дітей. Місцевий мешканець зміг врятувати чотирьох із них. На жаль, двоє хлопців – 17 і 10 років – загинули. Рятувальники і водолази ДСНС підняли тіла загиблих дітей на берег», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС закликали не виходити на кригу, особливо у період нестійкої весняної погоди, «коли лід є надзвичайно тонким і небезпечним».

Напередодні в ДСНС повідомили, що протягом зими в Україні на водоймах загинули 60 людей, серед них – одна дитина.