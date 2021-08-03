ДСНС попереджає про грози у низці областей

Сьогодні у низці областей очікуються грози, місцями град та шквали. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«3 серпня у південних, східних, більшості центральних областей, вдень і на Прикарпатті грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

Температура повітря на заході та півночі – +23…27 градусів, у центрі – +28…31, на півдні та сході – до +33…35 градусів.

У Києві сьогодні вдень опадів не прогнозують, повітря прогріється до +27.