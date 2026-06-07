Сили РФ вдарили по пожежній частині на Сумщині, є руйнування – ДСНС

У неділю, 7 червня, сили РФ вдарили по пожежному автомобілю і обстріляли пожежну частину на Сумщині, йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Впродовж дня Глухівська громада перебуває під ворожими атаками. Під час роботи співробітників ДСНС на місці одного з влучань, ворог прицільно вдарив по пожежному автомобілю», – зазначили рятувальники.

Згодом, під удар потрапила пожежна частина. Пошкоджені техніка та будівля підрозділу.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



