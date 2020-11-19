ДСНС попереджає про ожеледицю і тумани в Україні

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила 19 листопада про небезпечні погодні явища в різних регіонах країни.

«За даними Українського гідрометцентру, 19 листопада у східних областях на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», – вказують рятувальники.

Також уранці 19 листопада у західних, Житомирській та Вінницькій областях фіксувався туман, видимість обмежувалася 200–500 метрами (І рівень небезпечності, жовтий).