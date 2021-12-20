ДСНС попереджає про ожеледицю в більшості регіонів України

Вранці 20 грудня на дорогах очікується ожеледиця, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники очікують на ожеледицю в більшості областей і оцінюють погодні умови як 1 рівня небезпечності (жовтий).

«Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», – йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, температура повітря в Україні 20 грудня коливається від 0 до -2 градусів на заході та в центрі, від -1 до 1 градуса на сході та між 2 і 4 градусами в південних регіонах.