ДСНС попереджає про погіршення погодних умов – сніг, ожеледицю та пориви вітру

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає, що через ускладнення погодних умов можливі порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, а в Карпатах – і припинення такого руху.

«За прогнозами Українського гідрометцентру, помірний сніг 29 січня, вдень 31 січня значний сніг, хуртовини (на Закарпатті значний дощ з мокрим снігом), приріст снігового покриву 20–30 сантиметрів; на дорогах ожеледиця. У західних, північних, Полтавській та Харківській областях мокрий сніг, утворення нестійкого снігового покриву висотою 3–10 сантиметрів; місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця. 29–30 січня в більшості областей пориви вітру 15–20 метрів за секунду, на дорогах ожеледиця; на Чернігівщині та Сумщині значний мокрий сніг, хуртовини (І рівень небезпечності, жовтий)», – інформують рятувальники.

Про поступове погіршення погодних умов, починаючи із західних областей України, в ДСНС попереджали ще від 28 січня.