У ДСНС попередили про сильний вітер та морози

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов протягом 7 лютого.

«За даними УкрГідрометцентру, протягом доби 7 лютого в Україні прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с. 7-9 лютого послаблення та припинення опадів і явищ; зниження температури вночі до 7-13 градусів морозу, вдень до 1-6 градусів морозу; у східних областях та Карпатах вночі 11-16 градусів морозу, вдень 5-10 градусів морозу», – мовиться у повідомленні.

Станом на 7:00 7 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, налипання мокрого снігу) залишаються знеструмленими 203 населених пункти у восьми областях