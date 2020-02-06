Негода ускладнила роботу пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні – ДСНС

У результаті складних погодних умов, на українсько-молдовському кордоні в Одеській області ускладнилась робота кількох пунктів пропуску для автомобільного сполучення. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

«Через великі перемети ускладнені під’їзди до дороги, котра веде до пунктів пропуску «Нові Трояни» та «Залізничне». У пункті пропуску «Табаки» тимчасово не здійснювались пропускні операції у зв’язку із аварією на лінії електропередач. Автотранспорт прикордонники перенаправляли до пункту пропуску «Виноградівка». Також зазначимо, що дорога між українським пунктом пропуску «Виноградівка» та молдовським «Вулканешти» має значний сніговий покрив. Наразі прикордонниками Ізмаїльського загону надано допомогу людям, які перебували у трьох легкових автомобілях, що застрягли у переметах між цими пунктами пропуску», – мовиться у повідомленні.

Прикордонники звернулися до місцйевої влади з приводу розчищення доріг міжнародного значення.

«У міжнародному пункті пропуску «Рені» тимчасово не здійснюються пропускні операції у зв’язку із аварією на лінії електропередач, автотранспорт перенаправляється до міждержавного пункту пропуску «Долинське», – додали у ДПСУ.

Прикордонники рекомендують громадянам враховувати негоду, плануючи свої подорожі.

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов у четвер, 6 лютого.