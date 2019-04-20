ДСНС попередила про заморозки у суботу в окремих областях і небезпеку лавин у Карпатах

У більшості західних, Житомирській, Сумській, Дніпропетровській та східних областях 20 квітня можливі сильні заморозки у повітрі 0-3 градуси, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

«По Києву вночі 20 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0-2° (I рівень небезпечності, жовтий). По Київській області вночі 20 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий)», – зазначається на сайті відомства.

Водночас, застерігають у ДСНС, у зв'язку з відлигою, 20-21 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

За прогнозом Українського гідрометцентру, попри заморозки, загалом по Україні вдень 20 квітня зберігатиметься суха прохолодна погода, повітря прогріється до 11-15 градусів тепла, а на заході – до 20 градусів тепла.