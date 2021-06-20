ДСНС попереджає про пориви вітру в Києві в неділю

У Києві та на Київщині очікуються пориви шквали вітру, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій. Попередження з’явилося по обіді 20 червня.

«За даними Укргідрометцентру, 20 червня у Київській області та у місті Києві пориви вітру 15-18 метрів на секунду», – йдеться в повідомленні.

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В Укргідрометцентрі небезпеці, пов’язаній із погодними умовами, присвоїли 1 рівень – «жовтий».

Вранці ДСНС попередила про пожежну небезпеку в більшості північних, західних та східних областей. За даними синоптиків, висока ймовірність пожеж, зокрема, і в Києві.