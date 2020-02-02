ДСНС попереджає про пориви вітру, підйом води в річках на заході та сніголавинну небезпеку в Карпатах

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про пориви вітру у західних областях України, а також на Вінниччині та Житомирщині – 15-20 метрів за секунду, у Карпатах – 25 метрів за секунду.

Окрім того, за цими даними, у зв’язку з відлигою у західних областях можливий підйом рівня води у річках.

«За даними Укргідрометцентру, у зв’язку з відлигою та опадами, 2-3 лютого на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області), Прута, Сірета очікується формування тало-дощового паводку з поступовими підйомами рівнів води на 0,3-1,0 метри над рівнями на 8 годину 31 січня. На гірських притоках Дністра і Прута послаблення льодових явищ, льодохід, на окремих ділянках можливе утворення заторів льоду з різкими коливаннями води, без негативних наслідків», – мовиться у повідомленні.

Водночас, у Карпатах зберігаєтся значна (3 рівень) сніголавинна небезпека, попереджають рятувальники.

Як раніше повідомлялось, українські та західні синоптики прогнозують, що неділя, 2 лютого, стане «найтеплішим днем у найближчій перспективі».