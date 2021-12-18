ДСНС попереджає про пориви вітру та ожеледицю в день Святого Миколая

У неділю 19 грудня в Україні очікуються пориви вітру, ожеледиці, в північно-східній частині – хуртовини, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій на основі даних Укргідрометцентру.

«19 грудня в Україні пориви вітру 15-20 метрів на секунду, в Карпатах 25-30 м/с; на дорогах більшості областей ожеледиця; вдень у північно-східній частині – хуртовини (1 рівень небезпечності, жовтий)», – повідомляють рятувальники.

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Зокрема, в Києві та Київській області очікуються пориви вітру швидкістю 15-20 метрів на секунду, на дорогах – ожеледиця. У ДСНС припускають, що ці умови «можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць».

Також ДСНС прогнозує підвищення рівнів води в річках басейнів Сяну та Західного Бугу на заході України на 20-60 сантиметрів на рівнями ранку 18 грудня, негативних наслідків не очікують.