Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

З початку року в Україні потонули понад 800 людей – ДСНС

найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані, наголошують у ДСНС

Від початку поточного року в Україні на воді загинули 808 людей. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Як зазначили у ДСНС, лише з початку липня потонули 265 українців, з них 36 – діти.

«Якщо врахувати, що за аналогічний період минулого року загинуло 166 людей (із них 16 — неповнолітніх), вже можна робити висновки про рекордну смертельну статистику нещасних випадків на воді у країні цього року», – мовиться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG