У ДСНС показали, як гасять масштабну пожежу в Чорнобильській зоні

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що рятувальники продовжують гасити масштабну пожежу в лісових масивах Чорнобильської зони відчуження.

«Загалом до ліквідації пожежі залучено понад 200 осіб і близько 60 одиниць спеціальної техніки… Робота рятувальників проходить у надзвичайно складних умовах. Через спеку температура безпосередньо в осередках горіння місцями сягає близько 50 градусів за Цельсієм», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що радіаційний фон у зоні проведення робіт перебуває в межах норми.

Там також оприлюднили відео гасіння пожежі.

Раніше Державне агентство України з управління зоною відчуження зазначило, що пожежа виникла внаслідок падіння російських дронів.

«29 червня повністю ліквідовано пожежу в одному з природоохоронних науково-дослідних відділень. На інших ділянках тривають роботи з локалізації та недопущення поширення вогню», – йдеться в повідомленні.

В Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС і НАН України заявили, що проводять аналіз даних супутникового моніторингу для оцінювання забруднення повітря внаслідок пожежі у Чорнобильській зоні, і додали, що викиди від пожежі далі можуть поширюватися у напрямку Києва і прилеглих населених пунктів «за умови встановлення прогнозованого північного напрямку вітру».

«Пожежі розпочалися 25 червня 2026 року. У період 27–28 червня продукти горіння поширилися на південь від осередків горіння, спричинивши погіршення якості атмосферного повітря та видимості у Києві, Вишгородському, Бучанському і Броварському районах Київської області. За даними супутника Sentinel-5P виявлені шлейфи забрудненого повітря із підвищеним вмістом чадного газу (CO) і твердих часток (за даними аерозольного індексу), що прослідковувалися на відстані до 170 км від осередків пожеж», – йдеться в повідомленні.

Це не перша пожежа в Чорнобильській зоні, спричинена російськими ударами по Україні. Схоже займання в ДСНС гасили минулого місяця.

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