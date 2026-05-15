ДСНС: у зоні відчуження понад добу рятувальники ліквідовують пожежу, яка виникла через атаку РФ

На Київщині у Чорнобильській зоні відчуження рятувальники понад добу ліквідовують пожежу, яка виникла через атаку російських безпілотників, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.



За повідомленням, внаслідок атаки зайнялися лісова підстилка та валежник, роботи з ліквідації тривають на трьох локаціях.

У ДСНС зазначають, що вогонь пройшов понад 80 га території, його розповсюдженню сприяють посушлива погода та різкі пориви вітру.

Загалом до гасіння пожеж залучили 148 рятувальників.

На початку травня у зоні відчуження на Київщині спалахнула масштабна лісова пожежа на площі 1200 гектарів.

14 травня Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) зазначило, що лише напередодні цю пожежу вдалося приборкати, але виникла нова через атаку РФ.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 14 травня для масованої атаки проти України війська РФ застосували 56 ракет різних типів та 675 ударних безпілотників, основним напрямком удару був Київ.

Місцева влада повідомляла, що через атаку РФ на Київщині постраждали семеро людей, були пошкодження.