На Миколаївщині загорівся мазут, п’ятеро постраждалих – ДСНС

18 квітня в Миколаївській області виникла пожежа ємності з мазутом, внаслідок чого постраждало п’ятеро людей, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«В селі Горохівка Вітовського району на території підприємства по переробці машинного масла «Пріста-Рісайлінг» виникла пожежа ємності з мазутом. Внаслідок викиду мазуту постраждало п’ятеро працівників підприємства, яких з опіками госпіталізовано до лікарні», – йдеться в повідомленні.

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Як уточнив начальник 16 Державної пожежно-рятувальної частини Олександр Довгопол, загорілася установка з переробки мазуту. Пожежу ліквідували протягом години.

За даними ДСНС, до гасіння долучилися 15 рятувальників і три одиниці техніки.