У Києві перевірять об’єкти культурної спадщини та культові споруди на дотримання прав протипожежної безпеки

Київська міська державна адміністрація перевірить об’єкти культурної спадщини та культові споруди на дотримання протипожежної та техногенної безпеки. Про це повідомили у прес-службі КМДА

Обстежити мають об’єкти всіх форм власності.

Перевірятимуть також наявність охоронних договорів. У разі відсутності договорів на комунальні об’єкти культурної спадщини столична влада обіцяє штрафувати порушників.

На сьогодні у Києві 3552 об’єкти культурної спадщини, з яких: національного значення – 344, місцевого – 1980, щойно виявлених – 1228.

15 квітня в Парижі сталася пожежа в соборі Паризької Богоматері. За попередніми даними, причиною займання стали ремонтні роботи. В результаті пожежі обвалилися шпиль і покрівля собору. Пожежникам вдалося врятувати каркас історичної будівлі.

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв, що собор буде відновлений упродовж п’ять років. Він заявив, що пожежникам вдалося уникнути найгіршого розвитку подій – обвалення стін храму.

Станом на 17 квітня на відбудову собору вже зібрали близько мільярда євро.