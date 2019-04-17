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17 Квітень 2019, Київ 20:03
Новини | Суспільство

У Києві перевірять об’єкти культурної спадщини та культові споруди на дотримання прав протипожежної безпеки

Влада Києва обіцяє перевірити об'єкти культурної спадщини та культові споруди

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Київська міська державна адміністрація перевірить об’єкти культурної спадщини та культові споруди на дотримання протипожежної та техногенної безпеки. Про це повідомили у прес-службі КМДА

Обстежити мають об’єкти всіх форм власності.

Перевірятимуть також наявність охоронних договорів. У разі відсутності договорів на комунальні об’єкти культурної спадщини столична влада обіцяє штрафувати порушників.

На сьогодні у Києві 3552 об’єкти культурної спадщини, з яких: національного значення – 344, місцевого – 1980, щойно виявлених – 1228.

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15 квітня в Парижі сталася пожежа в соборі Паризької Богоматері. За попередніми даними, причиною займання стали ремонтні роботи. В результаті пожежі обвалилися шпиль і покрівля собору. Пожежникам вдалося врятувати каркас історичної будівлі.

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв, що собор буде відновлений упродовж п’ять років. Він заявив, що пожежникам вдалося уникнути найгіршого розвитку подій – обвалення стін храму.

Станом на 17 квітня на відбудову собору вже зібрали близько мільярда євро.

Часто причинами таких займань стає не лише недбальство, а й умисні підпали
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