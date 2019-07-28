ДСНС попереджає про пожежну небезпеку в Києві до кінця місяця

Пожежна небезпека в Києві лишатиметься високою до 31 липня, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій на основі даних Укргідрометцентру.

«28-31 липня в столиці очікується висока (4 класу) пожежна небезпека», – йдеться в повідомленні.

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Також, за даними Укргідрометцентру, 28 і 29 липня високий рівень пожежної небезпеки триматиметься в Луганській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській областях, а також у Криму.

Рівень пожежної небезпеки у Івано-Франківській, Волинській, Чернівецькій, Полтавській, Дніпропетровській і Харківській областях оцінюють як потенційно небезпечний.