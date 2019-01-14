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14 Січень 2019, Київ 21:29
Новини | Суспільство

Пожежу в будівлі поблизу Києво-Печерської лаври погасили – ДСНС

У Лаврі наразі не коментують, чи дійсно будівля є частиною монастирського комплексу

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Пожежу в будівлі на вулиці Лаврській вдалося ліквідувати, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС зазначають, що, за попередньою інформацією, ця окремо розташована будівля належить до монастирського комплексу Києво-Печерської лаври. За даними рятувальників, пожежа почалася в одній із кімнат на другому поверсі двоповерхового будинку.

«О 20 годині 7 хвилин пожежу ліквідовано. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння пожежі було залучено 46 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки», – звітує прес-служба ДСНС.

У Києво-Печерській лаврі відмовилися прокоментувати інформацію про те, що ця будівля є частиною монастирського комплексу.

«Завтра буде офіційний коментар», – сказала Радіо Свобода представниця прес-служби Лаври.

Про те, що будівля на Лаврській вулиці загорілася, стало відомо увечері 14 січня.

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