ДСНС: горить будівля, яка належить до монастирського комплексу Києво-Печерської лаври

У Києві горить двоповерхова будівля, яка належить до монастирського комплексу Києво-Печерської лаври, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«За попередніми даними, пожежа розпочалася в одній із кімнат на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на дах. На цей час площа становить орієнтовно 200 квадратних метрів. На місці працює 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 44 чоловік особового складу», – заявили в ДСНС.

Рятувальники заявили, що продовжують гасіння пожежі.