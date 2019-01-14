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14 Січень 2019, Київ 18:25
Новини | Події

ДСНС: горить будівля, яка належить до монастирського комплексу Києво-Печерської лаври

ДСНС: на території Лаври горить двоповерховий будинок

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У Києві горить двоповерхова будівля, яка належить до монастирського комплексу Києво-Печерської лаври, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«За попередніми даними, пожежа розпочалася в одній із кімнат на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на дах. На цей час площа становить орієнтовно 200 квадратних метрів. На місці працює 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 44 чоловік особового складу», – заявили в ДСНС.

Рятувальники заявили, що продовжують гасіння пожежі.

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