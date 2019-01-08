На Львівщині планують перевірити квест-кімнати через пожежу в Польщі

Протягом тижня Львівська обласна адміністрація планує перевірити всі квест-кімнати у Львові та області – про це Радіо Свобода розповів начальник служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації Володимир Лис. Причиною, за його словами, стала пожежа в квест-кімнаті у польському місті Кошалін, через яку загинули п’ятеро дівчат-підлітків.

«Оскільки трапилась у трагедія у Польщі, тому я звернувся під час наради до керівництва області з проханням перевірити квест-кімнати в області. Це популярне дозвілля у світі, і в Україні діють такі ігрові кімнати, кімнати страху. Власники винаймають квартири і влаштовують дозвілля. Але ми маємо знати, чи там безпечно. Бо, для прикладу, у Польщі, в Кошаліні, де трапилась трагедія, не було дозволу пожежників. Якщо все у нас гаразд із безпекою, то тоді все добре. Але ми маємо перевірити, щоб уберегти людей», – наголосив Лис.

При адміністрації мають створити комісію і у тижневий термін перевірити квест-кімнати.

В інтернеті можна знайти пропозиції відвідати квест-кімнати за понад десятьма адресами у Львові – переважно у житлових будинках, тобто у квартирах. Власники і розробники ігор пропонують різну тематику: «На польських бляхах», «Шпигунські ігри», «Легенди Львова: втеча із психлікарні», «Хованки у темряві». Розраховані квести на різну вікову категорію.

Польські ЗМІ повідомляли, що 4 січня в Кошаліні сталася пожежа в квест-кімнаті. За правилами цього атракціону, щоб залишити замкнене приміщення, учасники мають виконати низку завдань. Всі п’ятеро дівчат, які перебували у квест-кімнаті, не змогли вийти і загинули. Власника закладу затримали.

Цей випадок став приводом для масштабної перевірки таких розважальних закладів у Польщі, частину з них закрили.