ДСНС попереджає про високий рівень пожежної небезпеки по всій Україні

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про високий рівень небезпеки пожеж по всій Україні та зокрема в Києві 26 і 27 серпня.

«25-27 серпня в Україні надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. 26-27 серпня по Києву та Київській області надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», – йдеться в повідомленні служби.

За даними Укргідрометцентру, потенційно небезпечними з точку зору виникнення пожеж є погодні умови в усіх регіонах України, за винятком Івано-Франківської області.

Як передбачають синоптики, температура повітря вдень 26 і 27 серпня коливатиметься від 26 до 30, подекуди – до 32 градусів за Цельсієм.