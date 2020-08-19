В Україні від початку року виявили і знищили понад 41 тисячу вибухонебезпечних предметів – ДСНС

Піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій від початку року виявили і знищили 41 060 вибухонебезпечних предметів, зокрема 776 авіаційних бомб, повідомляє пресслужба ДСНС.

«Піротехнічні підрозділи ДСНС України щодня проводять роботи щодо обстеження території країни, виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Лише впродовж минулої доби, 17 серпня, здійснено 62 виїзди, під час яких виявлено 614 боєприпасів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, тривають роботи з розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей.

«Так, упродовж 17 серпня підрозділами ДСНС України на території Донецької області, де проводиться ООС, було обстежено 1,28 га території та виявлено і вилучено 29 ВНП. На Луганщині піротехнічними розрахунками було обстежено 1,4 га території області у Попаснянському та Новоайдарському районах, де виявлено та вилучено 17 артилерійських снарядів, 12 мінометних мін, 1 граната та 1 інший вибухонебезпечний предмет», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС нагадали, що в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, категорично забороняється торкатися їх чи намагатися самостійно знешкодити.