На Донеччині війська РФ вночі вдарили по будівлі рятувальників, є поранені – ДСНС

Через російський обстріл Донеччини поранені четверо рятувальників, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних справ.



«Вночі ворог вкотре завдав ударів по Покровському району. Один із безпілотників влучив у будівлю, де проживали рятувальники. В результаті постраждало 4 співробітників ДСНС», – йдеться у повідомленні.



Крім того, ввечері 20 лютого внаслідок російського ракетного удару по Дружківці пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини. Рятувальники не постраждали.

За даними місцевої влади, російських атак зазнали Покровський, Краматорський, Бахмутські райони. Зокрема одна людина загинула у Костянтинівці, пошкоджено будинок у Красногорівці. Крім того, вночі війська завдали удару трьома ударними БПЛА по Добропіллю: поранили 2 людей, пошкодили 7 багатоповерхівок.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.