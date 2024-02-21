Через російські обстріли за добу у трьох областях загинули троє людей, ще 13 поранені – місцева влада

Через російську агресію минулої доби у трьох областях загинули троє людей, ще 13 зазнали поранень, повідомляє місцева влада.

На Донеччині минулої доби через російські обстріли у Краматорську загинула людина, ще 8 людей в області зазнали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини. Зокрема 20 лютого близько 16:50 в селі Петропавлівка Куп’янського району в цивільну автівку влучив ворожий дрон-камікадзе – двоє чоловіків 38 та 50 років, робітники місцевої ферми, загинули на місці. 48-річна дружина останнього з пораненнями потрапила до лікарні.



На Херсонщині минуло доби російські війська здійснили 47 обстрілів із застосуванням артилерії, мінометів, танків та БПЛА. Як повідомляє місцева влада, через російську агресію четверо людей поранені.



У Запорізькій ОВА повідомили, що за минулу добу війська РФ завдали 516 ударів по 17 населених пунктах області. Зокрема, понад сотня російських безпілотників атакували Біленьке, Новодарівку, Чарівне, Малинівку, Малу Токмачку, Роботине, Малі Щербаки й П’ятихатки. Також армія РФ здійснила три авіаудари та 28 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки та Роботиного. Без постраждалих.

Минулого тижня російські військові протягом шести годин обстрілювали з артилерії цивільну інфраструктуру Великописарівської територіальної громади Сумської області, загинув чоловік.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.