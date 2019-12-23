ДСНС: туман обмежив видимість в Україні

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що туман майже на всій території України суттєво обмежив видимість.

«За даними Українського гідрометцентру, вранці 23 грудня туман, видимість 200–500 метрів (І рівень небезпечності)», – ідеться в повідомленні рятувальників.

Також у ДСНС повідомили про суттєве ускладнення погодних умов у Карпатах: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

«Погодні умови можуть призвести до порушення та місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону», – інформують у ДСНС.

Як повідомляли у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, у грудні було зафіксовано кілька температурних рекордів цього року: 18 числа максимальна температура повітря в грудні в Києві перевищила 15 градусів тепла уперше за 139 років спостережень; температурні рекорди в Києві фіксувалися також 16 і 17 грудня.